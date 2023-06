Nog steeds gesteggel tussen gemeente en COA over asielhotel Tubbergen

Over het voorgenomen asielzoekerscentrum in Albergen is het laatste woord nog niet gezegd. De gemeente Tubbergen heeft een bouwstop ingesteld, waardoor het onhaalbaar lijkt dat de deuren van het voormalige hotel 't Elshuys op korte termijn opengaan.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil 150 asielzoekers opvangen in het hotel. In eerste instantie ging het om 300 mensen, maar na een hoop onenigheid tussen het COA en de gemeente werd vorig jaar een compromis gesloten.

Begin deze maand werd bekend dat het azc sowieso pas na deze zomer zou openen, omdat de omgevingsvergunning nog niet is verleend. Het opvangorgaan diende half februari de eerste aanvraag in, maar die was volgens de gemeente niet compleet.

Het COA heeft nog tot eind deze maand de tijd om de aanvraag in orde te maken. Na de zomervakantie volgt pas een beslissing. Daarna is het ook nog mogelijk om bezwaar te maken tot aan de Raad van State, schrijft de gemeente in een nieuwsbrief aan de inwoners.

In de tussentijd kan de verbouwing niet doorgaan, omdat voor sommige werkzaamheden de vergunning noodzakelijk is. Zo is de bouwstop ingesteld nadat de gemeente had geconstateerd dat er al afvoerpijpen op het dak van het voormalige hotel werden geplaatst.

Volg het asielnieuws Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

COA passeerde gemeente bij aanvraag

Het COA kocht 't Elshuys in augustus vorig jaar zonder steun van de gemeente. Het leverde een storm van kritiek en protest van de inwoners van Albergen op. Ook landelijk leidde het tot grote verontwaardiging. In die periode is onder meer brandgesticht op het terrein.

Met de aankoop van het hotel wilde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) laten zien dat hij gemeenten desnoods zou dwingen plaats te maken voor asielopvang.

Bij de aankoop kondigde het COA aan dat het azc al in het najaar van 2022 open zou gaan. Het orgaan wil nu niets meer zeggen over de planning.