Politie wil na vondst lichaam ook weten hoe de sinds 1999 vermiste Lex stierf

De politie heeft donderdag verder onderzoek gedaan in Lelystad. Daar werden eerder deze week de botten van de sinds 1999 vermiste Alex 'Lex' van Cittert gevonden.

"Na jaren in onzekerheid heeft de familie antwoord op de vraag: waar is Lex? Nu willen we antwoord geven op de vraag hoe hij om het leven kwam", meldt de politie.

De graafwerkzaamheden vinden plaats op bedrijventerrein Oostervaart, dat volgens de politie vroeger van een motorclub was. De recherche zoekt naar mensen die hier meer over weten. De politie spreekt van een complex onderzoek, "omdat er na 24 jaar veel is veranderd".

Ook meldt de politie dat Van Cittert mogelijk betrokken was bij "criminele activiteiten" in Flevoland. De Amsterdammer had mogelijk banden met mensen in Almere en Lelystad. De politie roept mensen op informatie hierover te delen.