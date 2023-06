Lift en roltrap op station maanden defect: camera's moeten vandalisme tegengaan

Delen via E-mail

ProRail gaat "fors meer camerabewaking" inzetten op stations die last hebben van vandalisme. Liften en roltrappen zijn nu vaak lang buiten gebruik door vernielingen.

Het extra cameratoezicht komt in eerste instantie op vijftien stations, bevestigt de spoorbeheerder aan het AD . Het gaat om tientallen extra camera's per station. Ze worden gericht op liften en roltrappen.

Door wereldwijde tekorten aan essentiële onderdelen voor liften en roltrappen duren reparaties sinds de coronapandemie vaak maanden. Daarnaast kampt ProRail met een personeelsgebrek. De lange reparatietijden zijn vooral vervelend voor reizigers die afhankelijk zijn van een roltrap of lift, zoals mensen met een beperking.

ProRail treft nog meer maatregelen vanwege de tekorten. De spoorbeheerder probeert bijvoorbeeld op tijd de benodigde onderdelen in te slaan en waar mogelijk onderdelen van oude liften te hergebruiken.

Verder werkt het bedrijf aan een systeem dat eventuele defecten tijdig kan signaleren. Dat zit inmiddels al in veel stationsliften. Ook is het de bedoeling dat reizigers straks in de reisplanner kunnen zien wanneer liften en roltrappen kapot zijn.