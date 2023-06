Weerbericht: De temperatuur loopt snel op en het blijft tot laat warm

De temperatuur loopt vrijdagochtend snel op. Daardoor ligt de temperatuur in het binnenland om een uur of 9.00 al rond de 20 graden. Vanavond blijft het vooral in het binnenland nog lang warm.

In het noorden komt het kwik 's middags op maximaal 23 graden uit. In het midden van het land wordt een temperatuur van 25 tot 26 graden verwacht. In het zuiden van het land kan de temperatuur tot 28 graden oplopen. Er waait een matige noordwestenwind.

De zon blijft flink schijnen, al kunnen er ook een paar stapelwolken ontstaan.

Vanavond lossen de stapelwolken snel op en blijft het tot zonsondergang zonnig. Daarbij blijft de temperatuur vooral landinwaarts nog lang boven de 20 graden. In de nacht is het helder en koelt het af naar 9 tot 15 graden.

Volg dit onderwerp Wil je elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte