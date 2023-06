Wanneer kan ik de tuin sproeien? Jullie vragen over droogte beantwoord

Het is droog in Nederland. Volgens Weerplaza hebben we zelfs een record bereikt: we zitten inmiddels al 35 dagen zonder regen. Dat leidde op ons reactieplatform NUjij tot veel vragen. Onze klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm geeft antwoord op jullie droogtevragen.

Wanneer komt de regen terug?

"Het Nederlandse weer wordt al wekenlang gedomineerd door een krachtig hogedrukgebied. Dat brengt veel zon en al meer dan een maand geen spat regen."



"Na het weekend schuift dit hogedrukgebied naar het oosten. Begin volgende week kan Nederland dan vanuit het zuiden een paar onweersbuien verwachten."



"Het probleem is dat we gelijk daarna weer onder invloed lijken te komen van hetzelfde hogedrukgebied. De maand juni eindigt dus mogelijk ook nog droog. Het neerslagtekort zal dan weer toenemen."



"Voor echt ander weer moet er een sterke 'westcirculatie' op gang komen. Dat zijn lagedrukgebieden die vanaf de Atlantische Oceaan ons land binnenkomen. Dat brengt een ander type zomerweer: een afwisseling van zon, stapelwolken en buien en meestal iets lagere temperaturen. Dit weer zal op z'n vroegst in juli volgen."

1:44 Afspelen knop Kunnen we winterregen gebruiken tegen extreme zomerdroogte?

Heeft onze droogte een link met El Niño (het natuurverschijnsel waardoor de zee opwarmt)?

"Vermoedelijk niet. Onze droogte houdt wel verband met een zwakkere straalstroom. Dat is een normaal krachtige westenwind op zo'n 10 kilometer hoogte. Bij een zwakke straalstroom kunnen hogedrukgebieden langdurig op dezelfde plek blijven. Onder invloed van klimaatverandering zal dit 's zomers vaker gebeuren."



"El Niño kan de ligging van de straalstroom boven de Grote Oceaan wel beïnvloeden. Maar zo'n invloed is niet bekend boven de Noord-Atlantische Oceaan, die dichter bij ons ligt."

Wat is de impact van de droogte op funderingen van bijvoorbeeld oude woningen?

"De meeste woningen in Nederland zijn gefundeerd op zand. Ze staan op zandgrond of zijn met betonnen heipalen op diepe zandlagen gestut. Omdat zand niet krimpt tijdens droogte, heeft dat op die huizen geen groot effect."



"Kwetsbare woningen staan vaak in polders. Vroeger werden huizen in natte veengebieden ook op houten palen gezet, zoals in het centrum van Amsterdam. Of ze stonden direct op kleigrond. Klei en veen krimpen wel tijdens droogte, en houten palen kunnen door droogte bovendien gaan rotten. Dit kan leiden tot verzakkingen."

Volg dit onderwerp Volg het nieuws over de droogte Blijf met meldingen op de hoogte

Wanneer kan ik het beste de tuin sproeien?

"Met sproeien wil je dat er zoveel mogelijk water bij de plantwortels komt en zo min mogelijk direct verdampt. Daarom is het beter om te wachten tot het begin van de avond, zodat de zon niet op het water schijnt en het vocht de tijd krijgt om in de bodem te trekken."



"Om dezelfde reden is het ook beter om af en toe vrij veel te sproeien, in plaats van elke dag een beetje. Het water komt dan diep in de bodem, waar wortels het kunnen opnemen. Dat de bovenste grondlaag in de dagen erna weer uitdroogt, heeft een voordeel: dat remt de verdamping."

Is onze waterhuishouding in de afgelopen decennia veranderd?

"Als je het landschappelijk bekijkt, dan zeker. We voeren snel en veel water af naar de Noordzee. Deze zogenoemde menselijke verdroging is in de twintigste eeuw sterk toegenomen. Vanwege steeds zwaardere landbouwvoertuigen ontstond de vraag om het grondwater verder te verlagen."

"Landbouwgrond zelf is hierdoor ook veranderd. Een eeuw geleden had je door heel Nederland natte graslanden, die als 'hooiland' werden gebruikt. Die hooilanden hebben plaatsgemaakt voor kort, droog grasland, dat meerdere keren per jaar gemaaid wordt."

Hoe kun je het waterverbruik in huis omlaag krijgen?

"Het drinkwatergebruik in Nederland ligt al jaren rond de 130 liter per persoon per dag. Daaruit blijkt gelijk al dat 'drinkwater' eigenlijk een gekke term is, omdat we maar een fractie opdrinken. Het meeste water gaat door het doucheputje en de wc."



"Er is veel besparing mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld gebruikt water in de keuken of badkamer opvangen en gebruiken voor de tuin. Daarmee kun je je verbruik al snel halveren."

Hoe groot is het probleem nou werkelijk? Het KNMI gaf aan dat er geen record gebroken is.

"Er zijn veel manieren om droogte te meten en dus bestaan er ook veel droogterecords."



"Grondwaterstanden vertellen het meest over de waterbeschikbaarheid. Als grondwater over een groot gebied laag is, zien we dat in beken en rivieren. Zo had de Rijn vorige zomer de laagste afvoer ooit gemeten."



"De huidige droogte is vroeg in de zomer en dus nog in ontwikkeling. Het neerslagtekort (dat is de opgetelde verdamping min de opgetelde regen) is nog niet eens de helft van wat dit uiteindelijk werd in de droge zomers van 1976, 2018 en 2022. Maar als we een vergelijking maken met de junimaanden van die zeer droge zomers, is het nu droger dan in juni 2018 en juni 2022."



"Dat is dan ook opvallend aan de huidige droogte: de snelheid waarmee die ontstaat. Daarmee heeft 2023 al één droogterecord gebroken: de langst aaneengesloten periode zonder regen. Een kleine uitzondering vormt de zuidwestpunt van Zeeuws-Vlaanderen, waar vorige week een buitje overtrok."

Meerdere lezers komen met suggesties voor ons waterbeleid, zoals het ontzouten van zeewater voor drinkwater, de ban op regenwatergebruik laten vervallen, meer putten slaan om regenwater de grond in te laten trekken en grote tanks om water in op te slaan.