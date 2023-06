Capellenaar moet half jaar cel in voor lekprikken honderden banden

Delen via E-mail

Een 34-jarige man uit Capelle aan den IJssel is donderdag veroordeeld voor het leksteken van de banden van 309 mensen. Hij heeft een jaar celstraf opgelegd gekregen, waarvan 163 dagen voorwaardelijk. Ook moet hij ruim 22.000 euro schadevergoeding betalen.

De man stak vanaf 17 november vorig jaar ruim een week lang banden lek van auto's, scooters en vrachtwagens. De slachtoffers woonden in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan de Lek, Ammerstol, Bergambacht en Lekkerkerk.

De man heeft een lagere straf gekregen dan het Openbaar Ministerie had geëist. Het OM eiste onder meer een celstraf van twintig maanden, waarvan acht voorwaardelijk.

Maar omdat bij de man een psychische stoornis is vastgesteld, is hij volgens de rechter niet volledig toerekeningsvatbaar. De man moet zich wel laten behandelen in een psychiatrische kliniek om herhaling te voorkomen.