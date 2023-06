ProRail stelt werkzaamheden Rotterdam uit bij verlenging finale Nations League

Als de finale van de Nations League zondagavond uitdraait op een verlenging, stelt ProRail de geplande werkzaamheden bij Rotterdam Centraal eventjes uit. Zo wil de spoorwegbeheerder hinder voorkomen voor alle voetbalsupporters die na de voetbalwedstrijd in De Kuip naar huis moeten met de trein.

Om dat te voorkomen, verschuift ProRail de werkzaamheden naar later in de nacht. Zo kunnen de treinen blijven rijden wanneer de wedstrijd is afgelopen.

Als de werkzaamheden worden uitgesteld tot later in de nacht, kan de dienstregeling op maandagochtend pas later worden opgestart. NS verwacht dan rond 6.00 uur de dienstregeling weer te starten, maar reizigers zullen in de ochtendspits nog wel te maken hebben met uitval van treinen.