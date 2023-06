Natte lente zorgt voor hooikoortspiek: 'In vijf jaar niet zoveel pollen als nu'

Bijzonder veel mensen hebben momenteel hooikoortsachtige klachten. Twee keer zoveel mensen als normaal gingen ervoor naar een huisarts . Is het huidige pollenseizoen intenser dan in voorgaande jaren?

De bijzonder natte lente in combinatie met de periode van extreme droogte die we nu ervaren heeft een enorme pollenpiek veroorzaakt, legt Johnny Willemsen van Weerplaza uit. Terwijl de lente op zichzelf juist fijn was. "Voor mensen met hooikoortsklachten hebben we een vrij gunstige lente gehad. Mensen die last hebben van bepaalde bomen, zoals de berk, hadden daar dit jaar weinig last van."

De lente was dit jaar veel natter dan anders. Daardoor kwamen veel grassen vroeger tot bloei. "Ten opzichte van jaren waarin de natuur later bloeide, stond het gras dit jaar door de natte lente al vol in bloei. Dat resulteert in een maximale pollenproductie."

Deze junimaand zien we een extreem groot aantal pollen. "In de afgelopen vijf jaar hebben we niet zoveel pollen gezien als nu."

De hoofdoorzaken van klachten zijn gras en brandnetel. Deze planten produceren momenteel de meeste pollen, blijkt uit een meting van vorige week. "Sinds de tweede helft van mei domineren zij het pollenbeeld. De mensen die nu last ervaren van hooikoorts hebben bijna allemaal last van graspollen."

Goed nieuws: het ergste is achter de rug

Er is ook goed nieuws. De piek lijkt juist vanwege de aanhoudende droogte achter ons te liggen. "Door de droogte neemt de grasproductie af. Op sommige plekken wordt het gras ook al geel. De absolute piek lijkt voorbij. Het gaat de komende periode ook eindelijk weer eens regenen en dat zal de klachten in ieder geval tijdelijk moeten verlichten."

"Bij wisselvallig weer hebben mensen er minder last van. Regen spoelt de lucht schoon en mensen zijn minder buiten. Deze weken is en was het heel mooi weer, zijn er veel pollen en is iedereen buiten. Dat is de ideale mix voor hooikoortsklachten", zegt Willemsen.

Foto: Bart-Jan Dekker

Haast geen ontkomen aan

Is er een kans dat hooikoorts ook in de komende jaren zo aanwezig is? "Als je dezelfde volgorde van weer krijgt, dan krijg je hetzelfde resultaat. Als je allergisch bent voor graspollen en het is een paar dagen zonnig en droog, dan heb je er altijd last van. Daar is haast geen ontkomen aan."

Volgens Willemsen zal er nooit een jaar aanbreken waarin hooikoorts amper een rol speelt. "Als je last hebt van graspollen, kom je altijd wel een keer aan de beurt."