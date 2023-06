Vermiste jongen (6) en man (54) gevonden na verdrinkingen in Lith en Eersel

Hulpdiensten hebben donderdag in recreatieplas De Lithse Ham in Noord-Brabant het lichaam van een zesjarig kind aangetroffen. In Eersel werd een 54-jarige man gevonden die ook door verdrinking om het leven was gekomen. De politie was sinds woensdagavond bezig met de vermissingen van beide personen.

De zesjarige jongen was woensdagavond voor het laatst gezien bij De Lithse Ham, het noordelijkste puntje van de provincie Noord-Brabant. Hij was daar met zijn ouders.

Volgens de politie raakte de jongen vermist terwijl hij richting het water liep. De jongen droeg een zwembroek, maar kon naar verluidt niet zwemmen.

De politie zocht woensdagavond en donderdagochtend met diverse teams naar de jongen. Er werden onder meer duikers van de brandweer, een politiehelikopter en een sonarboot van Rijkswaterstaat ingezet. Ook een zoekteam van veteranen zocht mee naar de jongen.

De recreatieplas was afgezet tijdens de zoekactie. De politie zegt rekening gehouden te hebben met alle scenario's totdat de jongen gevonden was.

Man wilde plas in Eersel oversteken

Een 54-jarige uit Valkenswaard man werd woensdagavond iets voor 19.00 uur als vermist opgegeven. Hij probeerde volgens de politie het water bij het E3-strand in Eersel over te steken. Toen de man na enige tijd nog niet terug was, sloeg de familie alarm.

Verschillende hulpdiensten zochten woensdagavond zonder succes het water af. Donderdag werd de zoekactie hervat en tegen het einde van de middag vonden duikspecialisten van de politie de man in het water. Een arts stelde vast dat ook hij door verdrinking om het leven was gekomen.