Veranderingen jeugdzorg bijna rond, maar 'nog heel wat noten te kraken'

Een maand geleden zei de jeugdzorg voorlopig ja tegen langverwachte hervormingsplannen. Maandag wordt er in de Tweede Kamer verder over gepraat. Hoewel alle seinen voor een definitieve ja op groen staan, blijkt uit gesprekken met betrokkenen dat er nog steeds zorgen zijn. "Het plan lost op zichzelf nog niks op."

Na anderhalf jaar onderhandelen waren het ministerie, de gemeenten, jeugdzorgaanbieders en -medewerkers het op 17 mei eindelijk eens over de veranderingen in de jeugdzorg. De zogenoemde Hervormingsagenda Jeugd had eigenlijk vorig jaar al klaar moeten zijn, maar de gesprekken liepen steeds spaak op het financiële deel van de plannen.

Vorige maand is het plan voorgelegd aan alle mensen die bij de jeugdzorg betrokken zijn. Pas als zij het ook met de veranderingen eens zijn, zetten alle partijen een handtekening onder het akkoord.

De meeste organisaties willen nog niet zeggen hoe hun achterban heeft gereageerd, maar hebben het plan wel voorgelegd met het advies ermee in te stemmen. Hoewel ze blij zijn met het langverwachte akkoord, plaatsen ze ook de nodige kanttekeningen.

Wat is er aan de hand met de jeugdzorg? Er zijn veel problemen in de Nederlandse jeugdzorg. De wachtrijen zijn lang, de zorg is duur, de werkdruk is hoog en kinderen krijgen niet altijd de juiste zorg.

Een groot plan, de zogenoemde Hervormingsagenda Jeugd, moet dat veranderen.

Daarin staat onder meer hoe gemeenten de zorg kunnen inkopen, jeugdzorgmedewerkers minder tijd verliezen aan papierwerk en kinderen weer betere zorg kunnen krijgen.

Plan is een 'mooie eerste stap'

De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd zegt nu dat de plannen "echt een eerste stap" zijn om de jeugdzorg aan te pakken. "De rol die de professionals krijgen in deze agenda is groter dan ooit", zegt woordvoerder Vera Naber namens onder anderen psychiaters, zorgmedewerkers, pedagogen en jongerenwerkers. "Dat zien wij echt als een kans én een verantwoordelijkheid."

Toch zijn er nog "heel wat noten te kraken", benadrukt Naber. De beroepsverenigingen schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat het uitgebreide plan "op punten zeker concreter, uitgewerkter en soms ook simpelweg anders had gemogen". Zo vragen de verenigingen zich af of de administratieve lasten wel echt afnemen en of de juiste zorg beschikbaar blijft. Toch zeggen ze hoopvol te zijn over het eindresultaat.

Twee andere partijen hebben al wel laten weten hun handtekening te gaan zetten: Jeugdzorg Nederland en de gemeenten. Ook Jeugdzorg Nederland noemt het plan "een mooi startpunt". "Maar het plan lost op zichzelf nog niks op", zegt de woordvoerder. "Het gaat om de uitvoering van de plannen."

Of het plan écht helpt, wordt volgens Jeugdzorg Nederland pas over enige tijd duidelijk. Terwijl de plannen voor betere zorg in de toekomst moeten zorgen, moet er ook aandacht blijven voor de huidige problemen, vindt de organisatie.

Vooral zorgen over bezuinigingen

De gemeenten stemden er woensdag - enigszins morrend - ook mee in. Hoewel ruim 94 procent vóór stemde, zijn er nog altijd zorgen over het financiële deel van het plan, schreef persbureau ANP. Daarom willen de gemeenten dat een team van onafhankelijke deskundigen gaat bekijken of de voorgenomen besparingen wel echt mogelijk zijn. Ook willen ze duidelijkheid over het budget na 2026.

Want over dat jaar maakt ook Jeugdzorg Nederland zich zorgen. Met het plan dat nu op tafel ligt, krijgen de gemeenten in 2026 in één klap veel minder geld voor jeugdzorg dan de jaren ervoor. De organisatie vraagt zich af hoe dat opgevangen moet worden. En stel dat experts zeggen dat de bezuinigingen niet mogelijk zijn, kunnen ze dan nog wel worden teruggedraaid?

De beroepsverenigingen zijn het in ieder geval over één ding eens: de besparingen mogen "op geen enkele manier het inhoudelijke ontwikkelproces en daarmee de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen in de weg zitten". Zelfs als het plan definitief ondertekend gaat worden, zijn de gesprekken over de hervormingen dus nog lang niet klaar.