Weerbericht: Temperatuur loopt snel op door uitbundig schijnende zon

De zon schijnt donderdag uitbundig en de temperatuur loopt 's ochtends snel op. Het wordt op veel plaatsen weer zomers warm met temperaturen van 25 tot 28 graden. In delen van Noord-Brabant en Limburg worden de hoogste temperaturen verwacht.

Er waait een matige noordoostenwind met windkracht 3 tot 4. Met name in het noordelijke kustgebied draait de wind later naar het noorden. Ook trekt de wind daar nog aan. Daardoor komt de temperatuur op de Waddeneilanden op maximaal 20 graden uit.