Zeeland gaat excuses voor het slavernijverleden aanbieden

Zeeland gaat excuses maken voor het slavernijverleden. Dat zal gebeuren tijdens een "passende gelegenheid" op 1 juli, de dag dat het landelijke Herdenkingsjaar Slavernijverleden van start gaat. Zeeland is na Noord- en Zuid-Holland de derde Nederlandse provincie die excuses voor het slavernijverleden gaat maken.

In april drong de Vlissingse gemeenteraad met een krappe minderheid aan op het maken van excuses door de provincie. De Gedeputeerde Staten maken vandaag in een brief bekend dat op 1 juli te zullen doen, in lijn met het verzoek van de Vlissingse raad .