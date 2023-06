Grootste vogelgriepepidemie sinds 2003, effectieve bestrijding ervan in gevaar

Nederland kampt momenteel met de grootste vogelgriepepidemie sinds 2003. Waar het virus in andere jaren met golven kwam opzetten, is het nu het hele jaar door aanwezig onder wilde vogels. Daardoor lopen organisaties die dierziekten bestrijden "tegen de grenzen van hun vermogen" aan, concludeert de Algemene Rekenkamer woensdag in een rapport

Sinds januari 2021 zijn miljoenen vogels afgemaakt om verdere verspreiding te voorkomen. Dat leidt niet alleen tot enorme kosten, maar de aanwezigheid van het virus vormt ook een risico "voor het effectief tegengaan van vogelgriep onder pluimvee".

Doordat het virus nu permanent onder wilde vogels aanwezig is, lopen organisaties die dierenziekten bestrijden, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), tegen de grenzen van hun vermogen aan, schrijft de Rekenkamer. Hierdoor loopt het effectief bestrijden van de vogelgriep risico.

Dit wordt vooral problematisch wanneer er in korte tijd meerdere uitbraken van de vogelgriep of andere dierziekten op een pluimveebedrijf uitbreken. Dan blijkt het ruimen van grote aantallen pluimvee "kwetsbaar". Naast NVWA geven ook enkele door de overheid gecontracteerde ruimingsbedrijven aan tegen hun grenzen aan te lopen.

In 2022 waren de bestrijdingskosten 5,5 keer hoger dan de zes jaar ervoor

Daarnaast is de bestrijding in korte tijd veel duurder geworden. Tussen 2015 en 2021 bedroegen de kosten van bestrijding en preventie van vogelgriep nog zo'n 10 miljoen euro per jaar. In 2022 alleen al was dit 55 miljoen euro. De kosten worden bovendien nu voor een veel groter deel gefinancierd met publiek geld dan voorheen. In de zes jaar voor 2021 draaide de pluimveesector voor het overgrote deel van de kosten op.

Minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) houdt er volgens de Rekenkamer rekening mee dat de kosten voor de bestrijding van vogelgriep de komende jaren structureel hoger zullen zijn. Ook dan zal de overheid het grootste gedeelte van de kosten op zich nemen. Wel komt er ook nog geld van de Europese Unie om vogelgriep te bestrijden. Maar hoeveel dat gaat zijn, is nog niet duidelijk.

Vaccinatie stuit op weerstand

Een manier om grootschalige ruimingen te voorkomen, is vaccinatie. Adema zet in 2023 en 2024 in op pilots om twee vaccins tegen de vogelgriep in Nederland te testen.