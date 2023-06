Toch nog even sproeien: waterverbruik schiet omhoog door droogte en warmte

De droge en warme dagen hebben gevolgen voor ons waterverbruik. Afgelopen weekend werd bijvoorbeeld flink meer drinkwater verbruikt, zeggen meerdere waterbedrijven tegen NU.nl. Ze roepen op om bewust met water om te gaan in droge periodes. Zeker tot en met komend weekend blijft het zonnig en warm.

Dat Nederland momenteel gebukt gaat onder droogte zal weinig mensen zijn ontgaan. Gisteren evenaarden we volgens Weerplaza zelfs een droogterecord: 33 dagen zonder neerslag ( al denkt het KNMI daar anders over ).

Door de droogte, gecombineerd met aanhoudende warmte, sproeien we de tuin vaker, vullen we een zwembadje en nemen we een extra douche. Dat extra verbruik leidt tot een piek in ons drinkwatergebruik.