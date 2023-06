Piek in graspollenseizoen leidt in één week tot verdubbeling van huisartsbezoek

Steeds meer Nederlanders hebben veel last van hooikoorts. Het aantal huisartsbezoeken vanwege overgevoeligheid voor pollen is ruim verdubbeld in een week tijd, tot bijna 500 bezoeken per 100.000 inwoners. Dat is een veel hoger aantal dan vorig jaar rond dezelfde tijd.

De huidige stijging "hangt samen met een piek in pollen in de lucht, met name graspollen, door het warme en droge weer", legt gezondheidsinstituut Nivel uit. Een vergelijkbare piek deed zich in 2021 voor.

Dat de lucht momenteel grote hoeveelheden stuifmeel bevat, blijkt ook uit doorlopende metingen van de pollenconcentratie door het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Daaruit blijkt dat er momenteel vooral veel stuifmeel van grassen is.

Ook de website pollennieuws.nl signaleert dat. Op die site staat een kaartje van Nederland met de pollenverwachting. Daarop staat dat in bijna het hele land "extreem veel pollen" in de lucht zit. In kustregio's is dat iets minder, daar is sprake van "veel pollen".

Ruim twee miljoen Nederlanders hebben klachten

"Onder droge, zonnige en wat winderige weersomstandigheden laten de bloeiende grassen het pollen of stuifmeel vrij in de lucht", leggen de makers van pollennieuws uit. "Dit is een zeer sterk allergeen en meer dan twee miljoen mensen merken dat. Ze krijgen flink last van hooikoortsachtige klachten: niessalvo’s, jeukende ogen, vermoeidheid, verminderde concentratie en slechter slapen."