OM vervolgt vier mannen voor geweldpleging bij sinterklaasintocht Staphorst

Het Openbaar Ministerie vervolgt vier mannen die vorig jaar bij de sinterklaasintocht in Staphorst betrokken waren bij de ongeregeldheden op de A28. De verdachten zouden geweld hebben gepleegd tegen auto's en de inzittenden van die auto's.

De vier mannen worden verdacht van "openlijk geweld in vereniging tegen personen en goederen", meldt het OM.

Met dit besluit brengt het OM de zaak naar de rechter. De zittingen moeten nog gepland worden, maar volgens het OM gaat dit nog even duren vanwege de beschikbaarheid van de advocaten en de zittingscapaciteit bij de rechtbank.

In november vorig jaar demonstreerden leden van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Staphorst tijdens de sinterklaasintocht. Daarbij werden ze bedreigd en met geweld bejegend.