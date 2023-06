Brand bij eerste hulp van HagaZiekenhuis in Den Haag, afdeling gesloten

In het HagaZiekenhuis in Den Haag is woensdag aan het einde van de ochtend brand uitgebroken. Dat gebeurde vlak bij de eerste hulp. Die afdeling is daarom voorlopig gesloten.

De brandweer werd net voor 12.00 uur gealarmeerd vanwege de brand. Die woedde vlak bij de Spoedeisende Hulp van het Haagse ziekenhuis.

Hierop werd besloten de afdeling direct te sluiten. De rest van het ziekenhuis aan de Leyweg in Den Haag blijft wel gewoon geopend.