Hier moet je op letten voor je een duik neemt in buitenwater

De Reddingsbrigade had het afgelopen weekend druk , omdat veel mensen verkoeling zochten bij stranden en recreatieplassen. In Vinkeveen verdronk maandag een zwemmer die een ander probeerde te helpen. Waar moet je op letten als je in buitenwater gaat zwemmen?

Volgens een woordvoerder van de Reddingsbrigade moet je je eerst afvragen wat voor zwemmer je bent. ''Er is een groot verschil tussen pootjebaden en met je hele lichaam het water ingaan. Denk goed na of jij je fit genoeg voelt en of je wel voldoende zwemdiploma's hebt.''

Ga je echt zwemmen, dan moet je goed kijken waar je dat wilt gaan doen. ''Je moet oppassen voor wateren waar veel bootverkeer is of waar sluizen zijn. Let ook op de waarschuwingsborden.''

Blijf dicht bij de kant

Niet al het buitenwater is even goed voor je gezondheid. Er kan bijvoorbeeld blauwalg in het water zitten, je kunt wegzakken in slib of zwemmersjeuk oplopen. Actuele informatie over de veiligheid in en rond het water in jouw regio kun je vinden op Zwemwater.nl.

Alle zwemmers wordt aangeraden om zo dicht mogelijk bij de kant te blijven. Ook als je een ervaren zwemmer bent. Zwem je in zee dan kun je in een mui terechtkomen, een lokale sterke stroming die tussen zandbanken ontstaat. ''Een mui is op zichzelf niet zo gevaarlijk, het is meer dat zwemmers er enorm van kunnen schrikken. Soms proberen ze in paniek rechtstreeks naar het strand terug te zwemmen en raken ze daardoor oververmoeid verder op zee.''

Je kunt beter een stuk naar links of rechts zwemmen, de mui uit. Eenmaal boven de zandbank kun je je omdraaien en terugzwemmen naar de kust.

Lage watertemperatuur is gevaarlijk

Volgens de Reddingsbrigade moet je verder extra alert zijn omdat de temperatuur van het water afgelopen tijd minder is gestegen dan de buitentemperatuur. ''Als de temperatuur van het buitenwater onder je lichaamstemperatuur is, kun je onderkoeld raken en kramp krijgen. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Bij een triatlon is het bijvoorbeeld verplicht om bij een watertemperatuur van 15 graden of kouder een wetsuit te dragen.'' Hoe koud (of warm) het water is, houdt Rijkswaterstaat hier bij.

Op grote stranden zijn bovendien lifeguards aanwezig. Zij geven met vlaggen aan of het water veilig is om te zwemmen, en waar je op moet letten.