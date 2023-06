Normering (N-term) voor eindexamenuitslag vrijwel op niveau van vóór corona

Scholen kunnen de uitslag van de eindexamens havo en vwo gaan bepalen, want het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft de N-termen bekendgemaakt. Hiermee wordt bepaald hoeveel punten leerlingen nodig hebben om een voldoende te halen. Scholieren horen woensdag of ze geslaagd zijn.

"Als het examen moeilijker is, dan is de N-term hoger en hoef je minder scorepunten te halen voor een voldoende", legt het CvTE uit in een animatievideo. "Is het examen makkelijker, dan is de N-term lager en heb je meer scorepunten nodig."