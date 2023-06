Bekende TikTokker die vrijwel blind is wordt burgemeester van Leiderdorp

De gemeente Leiderdorp krijgt een burgemeester die vrijwel blind is. Tjarda Struik, die nu nog gemeenteraadslid is namens de VVD in Zeist, heeft slechts 5 procent zicht en staat op TikTok bekend als 'blindfluencer'.

De 37-jarige Struik heeft bijna 195.000 volgers op het socialemediaplatform, waar ze filmpjes deelt over haar leven als "bijna blinde", zoals ze het zelf noemt. Struik is ook actief als spreker en adviseur.

Ze omschrijft zichzelf als "groot voorvechter van diversiteit en inclusie". Struik zei vorig jaar in een interview dat het haar droom is om burgemeester te worden.

Die droom komt nu uit in Leiderdorp, een gemeente in Zuid-Holland met bijna 28.000 inwoners. Van de negentien sollicitanten kwam Struik als favoriet van de vertrouwenscommissie naar voren.

De gemeenteraad heeft Struik inmiddels voorgedragen bij minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als alle formaliteiten zijn afgehandeld, wordt ze op 14 november beëdigd door de commissaris van de Koning in Zuid-Holland.