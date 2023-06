Weerbericht: Zomers warm, maar iets koeler door noordoostenwind

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De windrichting is gedraaid van oost naar het noordoosten. Daardoor gaat de temperatuur vandaag iets omlaag. Maar het is nog steeds zomers warm met 25 tot 28 graden.

Op de waddeneilanden is het met 22 tot 24 graden een tikje frisser. Vooral in de ochtend is het zonovergoten.