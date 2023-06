Politie komt bijna overal huisdieren tegen in snikhete auto's: 'Bel 112'

De politie is deze week op diverse plekken huisdieren in te warme auto's tegengekomen. Dat kan gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn voor een dier. De politie wil dat mensen die een dier alleen in een stilstaande en te warme auto zien direct 112 bellen.

Het redden van deze dieren heeft volgens de politie "de hoogste prioriteit". De politie komt met het advies omdat het de komende dagen naar verwachting warm blijft.

Precieze cijfers over het aantal honden dat de afgelopen dagen heeft vastgezeten in te warme auto's heeft de politie niet. Een rondgang langs de verschillende regionale eenheden leert dat er bijna overal in de afgelopen dagen wel dieren in nood door de warmte zijn aangetroffen.

De eenheid Zeeland en West-Brabant registreerde in de afgelopen twee weken 21 meldingen. De politie Oost-Nederland krijgt "meerdere meldingen per dag". In Noord-Holland ging het de afgelopen week om twee incidenten en in Den Haag vonden agenten maandag nog een hond in een hete auto.

'Geen hond achterlaten, ook niet eventjes'

"Het kan gewoon niet, een hond in een warme auto achterlaten. Ook niet eventjes", zegt een woordvoerder van de politie Amsterdam. "Meldingen van dieren in nood zijn altijd schrijnend", stelt de eenheid Noord-Nederland. De Dierenbescherming sluit zich hierbij aan.

Als het buiten 30 graden is, loopt de temperatuur in een stilstaande auto volgens de dierenwelzijnsorganisatie na dertig minuten al op tot 48 graden. Een hond "kan dan bezwijken aan oververhitting".

Alle dieren die agenten hebben bevrijd, maken het voor zover bekend goed. Tot strafbare feiten heeft het niet geleid.

