Pompekliniek in Nijmegen miste risico's en signalen over ontsnapte tbs'ers

De Pompekliniek heeft risico's niet goed ingeschat en signalen over later ontsnapte tbs'ers gemist. De Nijmeegse tbs-kliniek is daarmee "onvoldoende scherp" op veiligheid, staat in een snoeihard rapport over de ontsnapping van twee tbs'ers in de zomer van 2022.

In juni vorig jaar ontsnapten de patiënten Sherwin W. en Luciano D uit de Pompekliniek. Ze klommen over drie hekken, terwijl een handlanger een gat in het buitenste hek maakte. Ze konden wegrijden met een vluchtauto. D. werd na negen dagen in Den Haag aangehouden. W. werd in februari in Spanje opgepakt.

Er waren voldoende signalen dat de twee tbs'ers een groot risico vormden, maar de Pompekliniek onderkende die niet genoeg. Bovendien hield de kliniek niet genoeg toezicht op de twee mannen en werden hun vrijheden onvoldoende beperkt, staat in het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Ook was de veiligheid ondergeschikt aan de zorg. "Zowel de alertheid op mogelijke risico's en de materiële beveiliging, zoals hekken, was niet op orde." De Pompekliniek heeft daarnaast onvoldoende geleerd van ontsnappingen van tbs'ers in 2017 en 2019, schrijft de inspectie.

Tbs'ers pleegden voor ontsnapping duizenden telefoontjes

Nu blijkt dat de mannen niet meewerkten aan hun behandeling. Ze kwamen te laat terug van verlof, liepen weg van hun begeleider en hielden zich niet aan afspraken. Beiden pleegden tijdens eerder verlof een delict waarvoor ze tbs kregen opgelegd. Maar de kliniek sloeg daar niet op aan.

De twee mannen konden daardoor veel contact hebben met familie en vrienden zonder dat de kliniek daar zicht op had. Dat noemt de inspectie zorgelijk. Een van de mannen belde in de twee maanden voor zijn ontsnapping duizenden keren met mensen buiten de kliniek. De ander deed dat een paar honderd keer.

"De kliniek lette niet op de inhoud van die gesprekken", zegt de Inspectie Justitie en Veiligheid. Zonder controle door de beveiligingsmedewerkers werden de telefoontjes doorgezet. Ook het steeds amicalere gedrag leidde niet tot meer alertheid van de kliniek, concluderen de onderzoekers.

Experts komen nog met verbeterpunten

"De ontvluchting uit zo'n hoogbeveiligde kliniek is onaanvaardbaar", zegt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). De directie hoeft niet op te stappen, maar experts gaan bekijken welke verbeteringen nodig zijn om de veiligheid in de Pompekliniek te kunnen waarborgen. De kliniek heeft beloofd volledig mee te werken, laat de minister weten.

De deskundigen krijgen toegang tot de kliniek, kunnen met medewerkers praten en documentatie opvragen. Na een jaar wordt bekeken of de experts langer onderzoek moeten doen.

De Pompestichting, waar de kliniek onder valt, heeft inmiddels een nieuw hekwerk neergezet. Daarmee staat er rondom de kliniek een dubbele schil van 5 meter hoog. Ook wordt er verbouwd, zodat beveiligers beter toezicht op het terrein krijgen. De toegangscontrole voor het buitenterrein aangepast.

De Pompekliniek is een van de elf tbs-klinieken in Nederland. Er verblijven ongeveer 250 mannelijke patiënten. De kliniek kwam de afgelopen tijd geregeld in het nieuws, nadat meerdere patiënten waren ontsnapt.