Celstraffen voor mannen die verstandelijk beperkte man op spoor duwden

Drie mannen moeten maandenlang de cel in omdat ze een verstandelijk beperkte man op het spoor duwden in het Overijsselse Borne. Ze mishandelden het 61-jarige slachtoffer en duwden hem van het perron nadat hij voor een jonge vrouw was opgekomen die zij lastigvielen.

Het incident gebeurde op 22 januari. Het drietal was in de trein gestapt na het bezoeken van een voetbalwedstrijd. De mannen waren dronken en vielen een medereiziger lastig. Het slachtoffer kwam vervolgens voor de vrouw op.

"Dit is hem duur komen te staan", zei de officier van justitie. "Hij werd vervolgens zelf het doelwit van geweld en blinde woede, met zeer ernstige gevolgen en een bijna dodelijke afloop."

De mannen sloegen het slachtoffer in de trein. Het treinpersoneel greep in en zette de mannen in een andere coupé, maar op station Borne vielen ze het slachtoffer opnieuw aan.

De mishandeling eindigde met het duwen van de man op het spoor, één minuut en 44 seconden voordat een intercity langsreed. De man wist met hulp van omstanders van het spoor te komen.