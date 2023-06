Seksuele handelingen met overleden personen worden strafbaar

Seksuele handelingen met overledenen worden strafbaar. In de huidige wet staan te weinig afspraken over de bescherming van het lichaam van overleden personen. Daar komt binnenkort verandering in.

Necrofilie, seksuele handelingen met een overledene, wordt dus strafbaar. Ook wordt het verboden om seksuele beelden van en met een lichaam te maken. Dat schrijven ministers Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) en Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

"Ik vind dat we een duidelijk signaal moeten afgeven dat seksuele gedragingen en ook andere zeer ingrijpende vormen van lijkschennis niet geaccepteerd zijn in onze samenleving", zei Yesilgöz. "Het leed dat nabestaanden hiermee kan worden aangedaan is groot."

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft de strafbaarstelling van lijkschennis onderzocht. Het gaat om bijvoorbeeld een lichaam wegmaken of verbergen om de doodsoorzaak te verhullen, een lijk fysiek aantasten of necrofilie. Maar een lichaam (ver)kopen, beelden van een overleden persoon maken of vingerafdrukken afnemen vallen er ook onder.