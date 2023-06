Verdachte zaak-De Vries zegt bij organisatie achter aanslag op 'Peter' te horen

Een onlangs aangehouden man zou tegen een medegevangene hebben gezegd dat hij bij een criminele organisatie zit die achter de aanslag op "Peter" zit. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat hij daar Peter R. de Vries mee bedoelde.

Divainy K. werd in april van dit jaar aangehouden in zijn cel. Hij zit vast vanwege zijn rol bij wapen- en drugshandel.

Dinsdag kwam zijn verdenking in de zaak rond de moord op De Vries voor het eerst ter sprake in de rechtbank van Amsterdam. Volgens justitie is er een verband tussen K. en de verdachten die de misdaadjournalist zouden hebben gefilmd na de moordaanslag.

In een afgeluisterd gesprek zou K. hebben gezegd: "Ik zit in een criminele organisatie" en "zit achter de aanslag op Peter". Op fluistertoon zou hij hebben gezegd de mannen te hebben geregeld en hen "te gunnen".

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. In de rechtbank werd duidelijk dat De Vries eigenlijk al op 5 juli doodgeschoten had moeten worden. De beoogde schutter was Konrad W.

Schutter pas op dag van aanslag geregeld

Op 5 juli bleek De Vries niet in de studio van RTL Boulevard te zijn. Toen de misdaadjournalist daar een dag later wel was, trok W. zich terug. Volgens het OM deed W. dat omdat hij bang was te worden aangehouden. Dat leidde tot grote woede bij medeverdachte Krystian M.

Justitie ziet M. als degene die de uitvoerders van de moord op De Vries aanstuurde. Op de dag van de aanslag zou M. op het laatste moment Delano G. bereid hebben gevonden de misdaadjournalist neer te schieten. G. werd op de avond van de aanslag aangehouden.

Na vele maanden vertraging is een inhoudelijke behandeling van de zaak eindelijk in zicht. In januari van volgend jaar zijn daarvoor twaalf dagen uitgetrokken. Tot die tijd zijn er nog twee inleidende zittingen ingepland. Die vinden plaats in september en november.