Zwemmer in nood overleden in Vinkeveense Plassen

Een zwemmer is maandagavond overleden nadat deze in nood kwam in de Vinkeveense Plassen. Een andere zwemmer ligt nog in het ziekenhuis.

De ene zwemmer werd rond 21.45 uur door brandweerduikers uit het water gehaald. De andere zwemmer kon door omstanders worden geholpen. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt.