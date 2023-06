Man (21) verdronken in Vinkeveense Plassen terwijl hij zwemmer in nood redde

Een Amsterdammer van 21 jaar is maandagavond overleden, nadat hij in nood was geraakt in de Vinkeveense Plassen. Volgens getuigen wilde hij een andere zwemmer helpen. Diegene ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De ene zwemmer werd rond 21.45 uur door brandweerduikers uit het water gehaald. De andere zwemmer kon door omstanders worden geholpen.

Volgens getuigen wilde de Amsterdammer een 25-jarige man uit het Franse Le Havre te hulp schieten, waarna hij zelf in de problemen kwam en verdronk.

"Het was een paniekerige situatie en het was lang onduidelijk of het om zwemmers, opvarenden van een boot of duikers ging", meldt Veiligheidsregio Utrecht na berichtgeving van RTV Utrecht.