Rechtbank Amsterdam gaat verder met moordzaak Peter R. de Vries

De rechtbank Amsterdam behandelt vanaf dinsdag opnieuw de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Vandaag gaat het om een voorbereidende zitting. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend. Er zijn negen verdachten in de zaak.

De zaak moet opnieuw, omdat een van de rechters is geëmigreerd. Daardoor verandert de rechtbankcombinatie. Volgens de wet moet het proces dan nog een keer, tenzij alle procespartijen vinden dat het kan doorgaan. Dat was niet het geval: de advocaten van een van de verdachten vond een herhaling nodig.

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam, nadat hij te gast was geweest bij RTL Boulevard. Negen dagen later overleed hij op 64-jarige leeftijd aan zijn verwondingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat de misdaadjournalist is vermoord omdat hij Nabil B. bijstond als vertrouwenspersoon. B. is de kroongetuige in het omvangrijke Marengo-proces.

Kamil E. en Delano G., die van de uitvoering van de moord worden verdacht, zijn vrijwel direct opgepakt. Tegen hen is eerder een levenslange gevangenisstraf geëist. Maar het onderzoek is heropend, nadat het OM met een nieuwe getuige was gekomen.

Deze getuige - die wordt aangeduid met het nummer 5.089 - legt een link tussen de vermeende uitvoerders van de moord en Ridouan Taghi. Daardoor zou Taghi als de opdrachtgever van de moord aangewezen kunnen worden. Taghi, die in het Marengo-proces terechtstaat, heeft deze beschuldiging al eerder via zijn advocaat ontkend.

Tijdens de vorige zitting liet het OM weten door te gaan met het onderzoek naar de mogelijke opdrachtgevers van de aanslag op De Vries.