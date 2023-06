Weerbericht: Volop zon, maar iets minder warm dan afgelopen dagen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De ergste hitte zwakt een beetje af. Vandaag wordt het alleen in het zuiden van het land lokaal nog 30 graden. Elders is het nog wel zomers met temperaturen die oplopen tot 26, mogelijk 29 graden.

De zon schijnt volop met hooguit wat dunne sluierbewolking hier en daar. In de middag kunnen vooral landinwaarts een paar kleine stapelwolken ontstaan. Het blijft droog.

De wind komt eerst uit het oosten en draait later op de dag iets naar het noordoosten. De wind is matig, met een windkracht van 3 of 4.