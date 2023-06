Grote natuurbrand Purmerbos is uit, schade nog onbekend

De grote natuurbrand die maandagavond in het Purmerbos in Purmerend woedde is uit, meldt Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De brandweer is nog wel ter plaatse om Staatsbosbeheer te helpen met de controle van het gebied en om eventueel na te blussen.

Op maandagavond woedde er meerdere brandhaarden in het bos. De brand verspreidde zich over de grond, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio maandag. Hij spreekt van een "intensieve klus". Een zogenoemd droneteam was aanwezig om zicht te krijgen op het vuur.

De brandweer riep mensen op niet naar het Purmerbos te komen, maar inmiddels worden de afzettingen opgeheven. Of er nog mensen in het gebied waren tijdens de brand, is niet bekend.

In de omgeving van de brand waren meerdere wegen afgesloten om hulpdiensten ruimte te geven. Meerdere eenheden zijn uitgerukt om de brand te bestrijden.

De brandweer gebruikte bij het bestrijden van de brand onder meer speciale vuurzwepen. Dit is een soort hark waarmee de grond kan worden omgewoeld om te voorkomen dat smeulend vuur weer oplaait.

