Gestreste student ervaart 'obstacle run' en daarvoor is gezamenlijke aanpak nodig

Studenten ervaren hoge werkdruk en stress doordat studies niet goed zijn opgezet, informatie onduidelijk is en ze niet het idee hebben dat ze hierover kunnen praten. In het woensdag gepubliceerde rapport Harder Better Faster Stronger komen onderzoekers met handvatten en tips om daarmee aan de slag te gaan.

Ruim de helft van de studenten ervoer vorig jaar (heel) veel stress, bleek uit de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs (MMMS). Net iets meer dan de helft gaf ook aan prestatiedruk te ervaren.

Een beetje stress en prestatiedruk kunnen ervoor zorgen dat iemand beter presteert. Maar te veel druk zorgt er juist voor dat het slechter gaat en je je slechter voelt.

De vraag was waardoor die stress en prestatiedruk ontstaan en hoe deze studenten geholpen kunnen worden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de gestreste studenten het idee hadden een "eindeloze obstacle run" te moeten lopen, zegt Jolien Dopmeijer. Zij is hoofdonderzoeker en projectleider studenten bij het Trimbos-instituut.

In die obstacle run zijn ze "continu in competitie met zichzelf en anderen, wat bijdraagt aan een hoge druk en overmatige stress."

Het onderzoek is uitgevoerd door het Trimbos-instituut, het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) en het RIVM. Zij deden dit in opdracht van het ministerie van Onderwijs. De onderzoekers gebruikten niet alleen data uit de MMMS, maar spraken ook met onder anderen studenten, studieadviseurs en studentbegeleiders.

Studenten ervaren weinig begrip vanuit samenleving

De stress is onder meer te wijten aan studieprogramma's met een zogenoemde piekbelasting. Daardoor is het op sommige momenten heel druk.

Ook geven studenten aan dat er niet altijd duidelijke informatie is over toetsen en roosters. Door het hoge tempo in hun studie en een veeleisende samenleving voelen ze weinig ruimte om te experimenteren en fouten te maken, leerden de onderzoekers.

Tegelijkertijd hebben de studenten niet het idee dat onderwijsinstellingen en de maatschappij hier veel begrip voor hebben. De studenten zien negatieve berichten over stress en werkdruk en voelen zich daardoor nog slechter. "Ze geven aan dat zij zichzelf verantwoordelijk achten voor hun ontwikkeling en het omgaan met druk en stress, maar dat zij dit niet alleen kunnen", schrijven de onderzoekers.

Aanpak problemen is gedeelde verantwoordelijkheid

De onderzoekers hebben handvatten en tips bedacht waarmee studenten, onderwijsinstellingen en de maatschappij deze problemen kunnen aanpakken. Deze handreiking geven ze woensdag, samen met het onderzoek, aan onder anderen koningin Máxima en minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs).

Zo raden ze studenten aan voldoende te slapen, met hun medestudenten te praten over hun problemen of zich aan te melden bij bijvoorbeeld online chatprogramma's.

Het onderwijs krijgt onder meer de tip een plek in te richten waar studenten (en docenten) elkaar buiten de officiële les kunnen ontmoeten. Daarnaast kunnen instellingen inzetten op ondersteuning voor studenten. Ook moeten ze beter letten op het verspreiden van informatie, bijvoorbeeld over toetsen en roosters.

De handreiking komt ook met tips voor mensen buiten de studieomgeving. Zo geven de onderzoekers aan dat het werken aan mentale gezondheid normaler moet worden. Ook moet er worden ingezet op het promoten van een gezonde leefstijl en kan het ministerie iets doen aan de hoge huurprijzen voor studentenkamers.