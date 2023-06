Doodsoorzaak baby in Ter Apel nog onduidelijk, wel negatief advies over sporthal

Het is nog niet duidelijk waardoor de drie maanden oude baby vorig jaar bij het aanmeldcentrum in Ter Apel overleed. Toch raden inspecties aan om geen kwetsbare mensen meer op te vangen in de sporthal waar de baby met haar moeder verbleef.

De baby overleed op 24 augustus vorig jaar in de sporthal bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Enkele dagen eerder was de moeder aangekomen in Ter Apel om een verblijfsvergunning aan te vragen voor zichzelf, de baby en een kind van twee jaar oud.

In die periode was het ontzettend druk bij het aanmeldcentrum in het Groningse dorp. Veel mensen sliepen buiten omdat er binnen geen plek voor ze was. Kwetsbare mensen werden opgevangen in de sporthal. "Ook in de hal waren de omstandigheden ongezond voor een moeder met een baby en een peuter", schrijven de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Inspectie Justitie en Veiligheid maandag in een rapport.

Het is nog niet duidelijk waardoor de baby om het leven kwam. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft al meerdere onderzoeken gedaan naar de dood van het kindje, maar heeft nog geen uitsluitsel kunnen geven. "Misschien wordt later uit neuropathologisch onderzoek alsnog iets duidelijk over de precieze doodsoorzaak", aldus de inspecties.

Het Openbaar Ministerie (OM) concludeerde eerder dat er geen sprake was van een strafbaar feit.

Toestanden rond aanmeldcentrum zwarte bladzijde

Zo lang er geen doodsoorzaak bekend is, is het ook niet duidelijk of de ongezonde verblijfsomstandigheden in de hal hebben meegespeeld bij de dood van de baby. Toch komen de inspecties met meerdere aanbevelingen.

De inspecties zeggen onder meer dat kwetsbare mensen niet meer in de sporthal van het aanmeldcentrum moeten worden opgevangen. Kinderen moeten in een eigen bed of wieg kunnen slapen "in een tochtvrije ruimte, onder hygiënisch veilige omstandigheden". De Inspectie Justitie en Veiligheid wil dat er ook een andere plek komt waar asielzoekers zich kunnen aanmelden, als Ter Apel geen plek voor ze heeft.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) noemt het overlijden van de baby een grote schok, "in de eerste plaats voor de moeder, het gezin, familie en nabestaanden. En daarnaast voor alle betrokkenen op locatie, waaronder de medewerkers en zorgverleners."