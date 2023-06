Regionaal een hittegolf, maar een landelijke gaan we waarschijnlijk niet krijgen

Verschillende regio's in het land hebben op dit moment al een hittegolf genoteerd: het was daar vijf dagen op rij 25 graden of warmer en op drie daarvan steeg het kwik boven de 30 graden. Maar de kans is klein dat het tot een landelijke hittegolf komt.

Het Brabantse Woensdrecht had zondag de primeur. Daar werd de eerste regionale hittegolf van dit jaar gemeten. Maandag volgden andere Brabantse meetstations, onder meer in Gilze-Rijen, Eindhoven en Volkel.

Ook buiten Noord-Brabant werd maandag voor het eerst een hittegolf gemeten. Het gaat om onder meer het Gelderse Deelen, het Zeeuwse Wilhelminadorp en het Limburgse Arcen en Maastricht.

Om tot een landelijke hittegolf te komen, moet bij het meetstation in De Bilt ook een hittegolf worden gemeten. Maar die kans is klein, zegt Weerplaza.

In De Bilt steeg het kwik vrijdag en zaterdag al bijna tot 30 graden, maar een officiële tropische dag is tot nu toe alleen zondag gemeten. Ook maandag spant het erom, maar het lijkt erop dat het net geen 30 graden wordt bij het meetstation. Dinsdag en woensdag is de kans op 30 graden daar "echt minimaal", meldt Weerplaza. En zonder die drie tropische dagen is er ook geen sprake van een landelijke hittegolf.