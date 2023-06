Hilversummers krijgen tot 4 jaar cel voor brand waarbij stel om het leven kwam

De rechtbank in Utrecht heeft maandag gevangenisstraffen tot vier jaar opgelegd aan drie Hilversummers van 19, 21 en 23 jaar. Volgens de rechtbank zijn ze verantwoordelijk voor de brand waarbij de 48-jarige Vanessa Vos en 49-jarige Marco Witkamp twee jaar geleden om het leven kwamen.

De mannen van 21 en 23 jaar kregen ieder vier jaar cel. Dat is een lagere straf dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Zij wilde dat de mannen tot zeven jaar cel kregen.

De negentienjarige Hilversummer krijgt een lagere straf omdat hij minderjarig was ten tijde van de brand. Hij krijgt anderhalf jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Ook hier had het OM een hogere straf geëist, namelijk twee jaar cel en jeugd-tbs.

De fatale brand vond plaats in de vroege ochtend van 28 mei 2021. Op beelden was te zien dat een man brandbare vloeistof door de brievenbus van de woning naar binnen spoot en die even later aanstak. Als gevolg van een steekvlam verspreidde het vuur zich razendsnel.