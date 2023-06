Menselijke resten op bedrijventerrein in Lelystad zijn van sinds 1999 vermiste man

De menselijke resten die in mei op een bedrijventerrein in Lelystad zijn gevonden, blijken van Alex (Lex) van Cittert te zijn. De politie houdt rekening met de mogelijkheid dat de ruim 24 jaar vermiste Amsterdammer slachtoffer van een misdrijf is geworden.

Van Cittert werd sinds 10 februari 1999 vermist. In het vermissingsbericht schreef de politie te vermoeden dat hij naar het buitenland was vertrokken.

In mei dit jaar zijn de menselijke resten aangetroffen op een bedrijventerrein in Lelystad. Volgens Omroep Flevoland zijn ze gevonden tijdens graafwerkzaamheden op het terrein van een producent van houten pallets. De resten zouden zijn aangetroffen in een zeil.