Intens verdriet geuit in zaak rond zorgboerderij Alblasserdam: 'Nu is je bed leeg'

"Wij staan hier, omdat jij bent vermoord", zei een nabestaande maandag in de rechtbank Rotterdam. Ze was een van de vele nabestaanden van de slachtoffers van schietincidenten in Alblasserdam en in Vlissingen die daar hun verdriet kwamen uiten.

Verdachte John S. schoot op 4 mei 2022 in Vlissingen een man dood en trok twee dagen later naar een zorgboerderij in Alblasserdam. Daar vielen twee dodelijke slachtoffers en raakten twee anderen zwaargewond. S. heeft zijn daden bekend.

S. verbleef zelf in het verleden op de zorgboerderij. Hij maakte zich naar eigen zeggen al jaren een voorstelling van hoe hij mensen zou vermoorden. De beelden in zijn hoofd werden in april vorig jaar heftiger. Op 3 mei zocht hij plots contact met een vrouw met wie hij destijds op de zorgboerderij een relatie had. Zij was tijdens de relatie minderjarig.

De vrouw sprak maandag in de rechtbank. Ze is nog steeds heel bang voor S. De 39-jarige man stuurde haar op 3 mei een foto van een wapen, kogels en een briefje met haar naam erop. Een dag later bracht hij een man in Vlissingen om het leven. Ook vanaf die plek stuurde hij foto's naar de vrouw.

"Afgrijselijke beelden", zegt haar moeder. "Wij dachten dat ze uit een horrorfilm kwamen", vervolgde ze. "Later bleken ze echt." De nabestaanden van de man uit Vlissingen zeiden geschokt te zijn over de manier waarop hun vader en man is gevonden.

'Gelukkig wist Ann-Sofie niet wat er die dag ging gebeuren'

Op 6 mei ging S. gewapend naar de zorgboerderij. Om zelfmoord te plegen, verklaarde hij later. Maar toen hij bij zorgboerderij Tro Tardi was aangekomen, schoot hij direct een begeleidster dood. Haar vriend benadrukte maandag dat zijn grote liefde hem is ontnomen. Haar zus vertelde in tranen dat haar hart is gebroken. "Ik mis alles aan jou", zei ze, terwijl ze uitlegde dat haar wereld nu "zwaar en donker" is.

Het andere dodelijke slachtoffer was Ann-Sofie, een zestienjarig meisje dat ervan droomde om paardenverzorger te worden. Haar moeder omschreef hoe haar dochter zich - ondanks haar beperkingen en de inschatting van deskundigen dat ze haar plafond had bereikt - bleef ontwikkelen.