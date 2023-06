Boerenorganisaties: Blij met helderheid uitkoopregeling, maar onvoldoende keuze

Delen via E-mail

Land- en tuinbouworganisatie LTO vindt dat stikstofminister Christianne van der Wal "een goede stap" zet met haar piekbelastersaanpak. Maar boerenactiegroep Agractie is van mening dat er te weinig aan de boeren wordt gedacht.

Vandaag werd meer duidelijk over de uitkoopregelingen voor boeren om de stikstofuitstoot aan te pakken. "Hoewel veel zaken nog onduidelijk zijn en nader uitgewerkt moeten worden, biedt de aanpak de eerste duidelijkheid waar boeren al jaren op wachten", zegt LTO in een eerste reactie.

De boerenlobbyorganisatie waardeert het dat de piekbelasters in de toekomst geen nadeel zullen ervaren bij het regelen van bijvoorbeeld bedrijfsfinanciering. Na het doorlopen van de piekbelastersaanpak ben je namelijk geen piekbelaster meer. Daardoor is er geen sprake van een "permanent etiket dat boeren op hun bedrijf geplakt zien".

Maar LTO is ook kritisch. "Hoe de regeling uitpakt, is afhankelijk van specifieke kenmerken zoals de leeftijd van gebouwen en stallen." Veehouders die overwegen gebruik te maken van de regeling wordt geadviseerd hierover in gesprek te gaan met hun bedrijfsadviseur.