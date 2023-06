Boeren krijgen vandaag meer duidelijkheid over uitkoopregelingen

Boeren krijgen vandaag meer te horen over de uitkoopregelingen. Ondernemers die met hun bedrijf gaan stoppen en zich willen laten uitkopen, kunnen zich vanaf begin juli aanmelden.

Minister Christianne van der Wal (Stikstof) introduceert vandaag twee langverwachte regelingen die vrijdag in de ministerraad zijn goedgekeurd.

De eerste regeling geldt voor de ongeveer drieduizend grote stikstofuitstoters in de buurt van gevoelige natuurgebieden. Het gaat om de zogenoemde piekbelasters, die het kabinet het liefst op vrijwillige basis wil uitkopen. Deze ondernemers krijgen maximaal 120 procent van hun bedrijfswaarde vergoed.

De minister noemde deze regeling eerder een "woest aantrekkelijke" optie. Voorwaarde is wel dat uitgekochte boeren hun bedrijf niet in Nederland of elders in de Europese Unie voortzetten.

Daarnaast is er een algemene beëindigingsregeling voor boeren die willen stoppen met hun bedrijf.

Piekbelasters uitkopen heeft haast

De regelingen lieten lang op zich wachten. Dat kwam onder meer doordat de Europese Commissie er nog een oordeel over moest vellen. Het kabinet heeft de maatregelen nodig om de stikstofuitstoot flink te kunnen verminderen.

Er is vooral haast bij het uitkopen van piekbelasters. Die dragen relatief veel bij aan de stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden. Tot nu toe was niet duidelijk wie deze piekbelasters precies zijn.

Maar boeren kunnen vanaf vandaag op een speciale website nagaan of ze voor de regeling voor piekbelasters in aanmerking komen. En een speciaal team gaat hun vragen over de regelingen beantwoorden.

Later volgen regelingen om boeren te helpen innoveren of extensiveren (kleinschaliger maken). Bij hen staan er straks relatief minder dieren op een weiland. Ook komen er mogelijkheden om ondernemingen te verplaatsen of om te schakelen op een ander type bedrijf. Zo wil het kabinet boerenbedrijven voldoende opties bieden om minder stikstof uit te stoten.