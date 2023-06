Weerbericht: Ook vandaag zijn schaduw, water en een waaier je beste vrienden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Maandag laat de zon zich opnieuw continu zien. Het wordt heet met in het zuiden kans op tropische temperaturen.

Als de zon eenmaal op is, schiet de temperatuur omhoog tot 27 graden in het noorden van het land tot een tropische 31 graden in het zuiden. Er waait een matige oostenwind.