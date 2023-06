Weer decor in brand bij Raveleijn in de Efteling, attractie voorlopig dicht

Er is zondagmiddag opnieuw brand uitgebroken in een decorstuk van de show Raveleijn in de Efteling. De voorstelling werd stilgelegd en de gasten werden in veiligheid gebracht. De attractie is voorlopig gesloten.

Volgens een woordvoerder ging het om een klein brandje, dat medewerkers van het park snel wisten te blussen. De brandweer kwam wel ter plaatse voor een nacontrole. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt.

Op 30 mei gebeurde al eens hetzelfde. De Efteling onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. Bij de show, waarin onder meer een veelkoppige draak optreedt, worden veel vuureffecten gebruikt.

Zolang het onderzoek loopt, blijft de Raveleijn gesloten. "Als alles veilig is, gaan we weer open", vertelt de woordvoerder.