Weekweerbericht: Temperatuur daalt klein beetje en het blijft kurkdroog

Na een eerste officiële tropische dag en regionale hittegolf dit weekend, zal de temperatuur de komende week iets dalen. Ook ligt er een droogterecord op de loer.

Het hete zomerweer houdt maandag nog aan. Het wordt dan op veel plaatsen 28 tot 31 graden. Alleen op de Waddeneilanden is het wat koeler met 25 of 26 graden.

Dinsdag daalt de temperatuur iets omdat de wind van het oosten richting het noordoosten draait. Het wordt 23 graden op Ameland tot lokaal nog 30 graden in Brabant en Limburg.

Het blijft komende week droog en misschien leidt het wel tot een record. Woensdag wordt waarschijnlijk de 33e dag op rij dat er geen meetbare neerslag valt in De Bilt. Dit is niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Het neerslagtekort loopt bij deze zonnige en droge dagen dagelijks met zo'n 4 millimeter op. Volgend weekend ligt het neerslagtekort al rond 150 millimeter.

Vanaf woensdag liggen de maximumtemperaturen tussen 23 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Op de Waddeneilanden is het dan 's middags maximaal 21 graden.