Eerste regionale hittegolf van het jaar in Brabantse Woensdrecht

De eerste regionale hittegolf van dit jaar is gemeten in het Noord-Brabantse Woensdrecht, meldt Weeronline. Het werd daar om 13.10 uur 30,1 graden. Daarmee is voldaan aan de definitie van een hittegolf.

Voor een hittegolf moet het vijf dagen op rij 25 graden of meer zijn en daarvan moet het op drie dagen 30 graden of meer worden. Woensdag werd al een zomerse dag met meer dan 25 graden genoteerd in Woensdrecht.

Vrijdag werd het er ruim 30 graden. Dat was ook meteen de eerste regionale tropische dag van het jaar. Vervolgens werd het ook op zaterdag en zondag warmer dan 30 graden.

Volgens Weeronline is er maandag op meer plaatsen sprake van een hittegolf. Op een aantal weerstations moet nog een vijfde dag met 25 graden gehaald worden. Andere plaatsen hebben nog een tropische 30 graden nodig om aan de voorwaarde voor een hittegolf te voldoen.

De kans dat het tot een officiële hittegolf komt is niet zo groot. Die wordt vastgesteld in De Bilt in Utrecht, maar daar was het vrijdag nog niet tropisch warm en dat zit er maandag ook niet in. Zondag werd daar wel de eerste officiële tropische dag vastgesteld. Om 14.20 uur was het 30 graden in De Bilt.