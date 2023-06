Hitteprotocol Rijkswaterstaat geldt ook maandag, behalve in het noorden

Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt ook maandag. Dat houdt in dat weggebruikers die met pech langs de weg staan, direct worden geholpen. Vandaag is het protocol in heel Nederland van kracht, maandag in alle provincies behalve Friesland, Groningen en Drenthe.

Het hitteprotocol geldt maandag van 10.00 tot 22.00 uur. Ook zaterdag was het in de meeste provincies van kracht wegens de tropische temperaturen. Zodra er een grote kans is dat het 30 graden of warmer wordt, zet Rijkswaterstaat het protocol in.

Rijkswaterstaat wil niet dat gestrande weggebruikers bij hoge temperaturen langdurig in de zon moeten wachten. Daarom is het de bedoeling dat mensen bij autopech zo snel mogelijk door een berger naar een plek met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation.