Rook stijgt op uit spanningsstation Vlaardingen: 10.000 adressen zonder stroom

10.980 klanten van netbeheerder Stedin in Vlaardingen zitten zondagochtend zonder stroom door een storing. De problemen kunnen "geruime tijd" gaan duren, heeft de netbeheerder gezegd. Er komt rook uit het hoogspanningsstation in de plaats en dat moet eerst door de brandweer worden opgelost.

Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is in het spanningsstation, zegt een woordvoerder van Stedin. Als de brandweer klaar is, kunnen monteurs kijken wat de schade precies is. Ook is vooralsnog onduidelijk wat de rook heeft veroorzaakt.