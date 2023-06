Weerbericht: Vroege ochtend begint zacht, maar later opnieuw tropisch

Het begint zondag met een temperatuur van rond de 18 graden. Maar in de middag loopt de temperatuur weer op tot boven de 30 graden. Van wind gaan we niet echt last hebben.

De temperatuur gaat zondag snel oplopen als de zon begint te schijnen. Als de temperatuur in de loop van de dag gaat stijgen, wordt het maximaal tussen de 29 en 32 graden.

De wind komt zondag uit het oosten en is matig van kracht, met windkracht 3 of 4.

Aan het einde van de dag gaat de temperatuur dalen, maar die komt niet lager uit dan een graad of 16 in de avond.

