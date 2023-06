Weer een explosie in Rotterdam, geen gewonden

In de Meezenbroekstraat in Rotterdam-Beverwaard is zaterdagavond een luide knal gehoord. Na politieonderzoek bleek dat er een explosie heeft plaatsgevonden. Er zijn geen gewonden gemeld.

Het Team Explosieven Verkenning (TEV) doet ter plekke onderzoek. De politie roept getuigen of mensen die camerabeelden hebben op zich te melden.

De regio Rotterdam heeft de afgelopen tijd te maken met een groot aantal explosies. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen zoals extra toezicht en de politie heeft de opsporingscapaciteit uitgebreid.