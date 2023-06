Dertienjarig meisje verdronken in recreatieplas Alblasserdam

Een dertienjarig meisje is zaterdagmiddag verdronken in recreatieplas Lammetjeswiel in Alblasserdam. Om nog onbekende redenen verdween het meisje onder water, waarna ze na iets minder dan een half uur werd gevonden.

De brandweer kreeg om 14.45 uur een melding van een vermiste persoon te water. Direct rukte de brandweer uit met onder meer een duikteam. Rond 15.20 uur werd het meisje onder water aangetroffen en vervolgens gereanimeerd.