Vrouw overleden in Schaijk, aed was onbruikbaar doordat accu was gestolen

In Schaijk is donderdag een vrouw overleden na een reanimatiemelding. Een aed in de buurt bleek niet te werken. De accu van het apparaat ontbrak en is vermoedelijk gestolen. Of de vrouw het anders had overleefd is niet te zeggen.

Een aed is een apparaat dat kan worden gebruikt om het hartritme te herstellen. Dat doet het met een elektrische schok. De apparaten hangen op veel openbare plekken, zoals bij supermarkten.

Jan Albers, de beheerder van het apparaat in Schaijk, reageert zaterdag ontsteld tegenover Omroep Brabant. "Hoe haalt iemand het in zijn hoofd de accu van een aed weg te halen? Dat doe je toch niet?"

Aangesloten burgerhulpverleners in de buurt ontvingen donderdag een reanimatiemelding via het platform HartslagNu. "Een man haalde de aed van een gevel in de Molengraaf af en nam die mee naar de vrouw voor wie de melding was bedoeld", zegt Albers. Daar bleek dat het apparaat het niet deed.

Niet te zeggen of werkend apparaat verschil had gemaakt

Een dag later haalde Albers het apparaat op. "De accu was weg. Dat kan alleen maar door diefstal zijn gebeurd. Die accu kan er niet zomaar uit vallen."

Of een werkend apparaat het verschil had kunnen maken, is volgens de beheerder niet te zeggen. "Dat kun je nooit zomaar stellen. Je weet niet wat er met iemand aan de hand is en of er misschien andere klachten zijn."