Drukte in treinen en op wegen richting het strand door stralend zomerweer

Er wordt zaterdag veel gebruikgemaakt van de extra treinen tussen Haarlem en badplaats Zandvoort, zegt de NS tegen NU.nl. Ook op de wegen naar het strand was het vanmorgen druk.

Tussen Haarlem en Zandvoort rijden normaal gesproken twee treinen per uur. Dat zijn er zaterdag vier. Daarnaast zijn de treinen tussen Amsterdam en Zandvoort langer gemaakt. Volgens een woordvoerder kunnen er zeker duizend mensen in.

Volgens De Telegraaf moeten veel reizigers die naar het strand in Zandvoort reizen staan in de trein. "Op elke persoon die kan zitten, staan er ongeveer zes mensen", vertelt een reiziger aan de krant. "Het ritje vanaf Haarlem duurt maar tien minuten en daarom was het nog net te doen."